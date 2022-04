Pfiffe gegen Leo Messi - "Das ist schwer zu akzeptieren"

Lionel Messi (34) erzielte am Wochenende ein Traumtor für PSG. Einige Fans von Paris Saint-Germain haben den Superstar aber noch immer als Sündenbock für das Achtelfinal-Aus in der Champions League auserkoren. Mauricio Pochettino (50) hat dafür kein Verständnis.

Messi kommt nach 21 Jahren im Trikot des FC Barcelona für PSG auf mittlerweile 13 Vorlagen und neun Tore in wettbewerbsübergreifend 30 Partien. Sein jüngster Treffer sicherte Paris Saint-Germain am Wochenende den Titel. Messi erzielte in der 68. Minute gegen Lens per sehenswertem Treffer die Führung.