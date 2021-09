Paris Saint-Germain : Schwierige Anfangsphase: Ex-Star springt Lionel Messi zur Seite

Knieprobleme setzen Lionel Messi zu

Messi nerven schon länger Knieprobleme, die einen Einsatz im Gigantenduell in der Champions League gegen Manchester City am Dienstagabend (21 Uhr) aber nicht gefährden. Pires merkt zudem an, dass Messi auch noch Zeit brauche, um sich spielerisch anzupassen. In der Ligue 1 werde viel robuster und aggressiver gespielt als in LaLiga.