Bestbezahlter Spieler der Welt? : Schwindelerregende Zahlen: Bleibt Kylian Mbappe doch bei PSG?

Paris Saint-Germain hat den Kampf um Kylian Mbappe noch lange nicht aufgegeben. Der französische Nobelklub hat ein Angebot in der Pipeline, das den Superstar zum bestbezahlten Spieler der Welt aufsteigen lassen würde.

Im Vertragspoker um Kylian Mbappe versucht Paris Saint-Germain das interessierte Real Madrid mit einem Angebot auszustechen, an das die Blancos nicht herankommen würden.

Nach Informationen des britischen Independent lockt PSG seinen Superstar mit einem Wochengehalt von weit mehr als 600.000 Euro. Die Tendenz gehe eher dahin, dass Mbappe in Zukunft bis zu 1,2 Millionen per Woche verdienen könnte. Vom Extremfall ausgehend, würde der Angreifer also mehr als 62 Millionen Euro im Jahr einstreichen.