Paris Saint-Germain : Scout berichtet: Bruder von Kylian Mbappe hat das Zeug zum Profi

In der vergangenen Woche unterzeichnete Ethan Mbappe einen Jugendvertrag bei Paris Saint-Germain, der zunächst auf die kommenden drei Jahre ausgelegt ist. Beim französischen Nobelklub hält man große Stücke auf den 14-jährigen Bruder von Superstar Kylian Mbappe.

"Er hat das Potenzial, ein Profispieler zu werden und sogar in der Ligue 1 zu spielen. Seine Top-Qualität ist sein Weitblick, aber er hat auch einen hervorragenden linken Fuß und eine sehr hohe Passqualität", erklärt ein namentlich nicht genannter Jugendscout der Le Parisien.

Ethan spielt seit 2017 für PSG und gleichzeitig mit seinem Bruder Kylian an die Seine. In der vergangenen Saison war der Teenager in der U15 unterwegs und besuchte nebenher die amerikanische Schule in Paris, um Zweisprachigkeit zu erlangen. Ethan Mbappe spielt im defensiv-zentralen Mittelfeld und ist mit 1,76 Metern Körpergröße schon jetzt hochgewachsen.