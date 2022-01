Paris Saint-Germain : Sergio Ramos freut sich über erstes PSG-Tor und zunehmende Fitness

Am Wochenende absolvierte Sergio Ramos erst sein zweites Spiel über die vollen 90 Minuten. Der Star-Neuzugang von Paris Saint-Germain blickt voller Vorfreude in die Zukunft.

"Wir wissen, wie wichtig es ist, Gewohnheiten aufzubauen und eine Routine zu finden", sagte Ramos nach dem 4:0 gegen Stade Reims bei Prime Video. "Es ist drei Wochen her, dass ich wieder normal mit der Gruppe trainiert habe. Ich finde meinen Rhythmus. Das Wichtigste ist, dass ich körperlich Fortschritte mache, um die beste Version von mir in die Mannschaft zu bringen."

Die Partie gegen Reims war nicht nur Ramos' zweites Spiel, das er über die volle Distanz bestritten hatte. Der Defensivspezialist erzielte mit dem zwischenzeitlichen 2:0 auch seinen ersten Treffer im PSG-Trikot.

"Ich war lange Zeit weg vom Spielfeld, von meinem Zuhause, und ich bin froh, wieder da zu sein. Hier fühle ich mich wohl", fügte Ramos an. "Am Anfang war es schwer, ich habe so viel Zeit in Madrid verbracht... Aber ich habe mein Gleichgewicht gefunden, mental fühle ich mich gut."