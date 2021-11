Paris Saint-Germain : Sergio Ramos: Löst PSG den Vertrag vorzeitig auf?

In den letzten Woche ist die Premiere von Sergio Ramos im Trikot seines neuen Klubs Paris Saint-Germain mehrfach verschoben worden. Offenbar wird inzwischen die Sinnhaftigkeit der Zusammenarbeit infrage gestellt.

Bei Paris Saint-Germain kreisen scheinbar die Gedanken, ob es die richtige Entscheidung war, Sergio Ramos in diesem Sommer unter Vertrag zu nehmen. Der Innenverteidiger wartet noch immer auf sein Debüt an der Seine, was nun einen drastischen Schritt zur Folge haben könnte.

Wie die Tageszeitung Le Parisien berichtet, fühlt sich PSG wegen des körperlichen Zustands des Ramos etwas verschaukelt. Der 35-Jährige verpasste aufgrund von verschiedenartiger Verletzungen beinahe die komplette letzte Saison, die er noch bei Real Madrid verbrachte.