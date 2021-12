Paris Saint-Germain : Sergio Ramos: PSG-Direktor Leonardo bestätigt "Spannungen"

Infolge einer langwierigen Wadenverletzung gab Ramos erst Ende November sein Debüt und musste nach seiner Premiere wegen muskulären Problemen wieder einige Wochen aussetzen. PSG spielte am Sonntag in der 3. Pokalrunde bei Entente Feignies Aulnoye. Ramos stand die erste Hälfte auf dem Platz.

Leonardo und seine Mitstreiter in der Pariser Führungsetage sind nun vollends davon überzeugt, dass Ramos in den kommenden Monaten den nötigen Input liefern wird. "Was Präsenz, Mentalität und Persönlichkeit angeht, wäre es wichtig, ihn in der Rückrunde bei uns zu haben", so Leonardo.