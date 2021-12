Paris Saint-Germain : Sergio Ramos: So reagiert er auf seinen Blitz-Platzverweis

Sergio Ramos (35) musste am Mittwochabend in seinem erst dritten Auftritt für Paris Saint-Germain nach zwei gelben Karten vorzeitig zum Duschen. Nach dem Platzverweis meldete sich der Spanier auf Social Media.

"Heute ist ein neuer Tag, um etwas zu lernen. Morgen ist ein neuer Tag, um sich zu verbessern. Immer nach vorne blicken! #AllezParis", postete Ramos auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Was war passiert? Sergio Ramos, der in der Halbzeit eingewechselt worden war, hatte gegen Lorient beim Stand von 0:1 aus Sicht der Königlichen in der 81. Minute eine gelbe Karte gesehen. Nur 5 Minuten später ließ der Welt- und Europameister seinen Gegenspieler auflaufen. Dafür kassierte er die Ampelkarte.