Paris Saint-Germain : Sergio Ramos: Probleme mit PSG-Coach Mauricio Pochettino?

Sergio Ramos ist nach seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain noch immer ohne Orientierung. Das soll an seinen zahlreichen Verletzungen, fehlendem Vertrauen in das behandelnde Personal sowie einer quasi nicht vorhandenen Bindung zu Trainer Mauricio Pochettino liegen.

Dem Schlagerspiel gegen seinen Ex-Klub Real Madrid im Achtelfinale der Champions League an diesem Dienstag (21 Uhr) wird Sergio Ramos fernbleiben. Der Routinier fehlt Paris Saint-Germain (mal wieder) verletzungsbedingt.

Ramos findet sich nach seinem Wechsel im vorigen Sommer noch nicht wirklich zurecht an der Seine, was gleich an mehreren Faktoren liegen soll. Die spanische Tageszeitung ABC, die in Madrid ihren Hauptsitz hat, widmet dem ehemaligen Blancos-Star eine Hintergrundstory, in der Ramos' Probleme näher beleuchtet werden.