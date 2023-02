Einst Feinde, nun Kameraden: Sergio Ramos spricht über Beziehung zu Messi

Ramos will den frisch gebackenen Weltmeister nicht mehr in den eigenen Reihen missen. "Natürlich ist es besser, ihn als Teamkollegen zu haben. Wem auch immer Sie die Wahl lassen, Messi mit oder gegen sich zu haben, die Antwort ist schnell und ehrlich."

"Das weckt viel Neugier", räumte Ramos ein. "Aber wir haben das gleiche Ziel: mit PSG zu gewinnen. Wir wollen die Mannschaft mit unserer Erfahrung und guten Leistungen besser machen. Meine Beziehung zu Messi ist ausgezeichnet. Unter den Spielern herrscht großer Respekt."

In Paris droht die Luft für die Superstars trotz der internen Harmonie dünn zu werden. In der Liga grüßt man erwartungsgemäß von der Tabellenspitze. Die Auftritte in der Meisterschaft wirkten allerdings nicht immer souverän. Darüber hinaus ist PSG im Pokal schon im Achtelfinale an Olympique Marseille (1:2) gescheitert.

In der Champions League stehen die Franzosen zudem mit dem Rücken zur Wand. Im Hinspiel des Achtelfinales setzte es eine 0:1-Heimpleite gegen den FC Bayern. Für das Rückspiel am 08. März ist obendrein der Einsatz von Offensivkünstler Neymar gefährdet. Der Brasilianer verletzte sich gegen Lille am Sprunggelenk und könnte mehrere Wochen ausfallen.