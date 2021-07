Paris Saint-Germain : Sergio Ramos begründet PSG-Deal - mehr Möglichkeiten für Pochettino

Seit seinem Abschied von Real Madrid spekulieren die Medien über die Zukunft von Sergio Ramos. Die meisten Experten gingen davon aus, dass es den Spanier zu Paris Saint-Germain zieht. Und so kam es auch. Ramos begründet nun seinen Wechsel an die Seine.

"Was mir an diesem Klub am meisten aufgefallen ist, ist seine Stärke. Die Siegeslust der Spieler. Sie wollen zu einem solchen Verein kommen", erklärte der Ex-Real-Star bei PSG-TV.

Ramos gewann mit Real Madrid viermal die Champions League. Das will er nun auch mit PSG schaffen: "Sie haben bereits im Finale gestanden, sie standen kurz davor, es zu gewinnen. Das reizt mich. Es kann nur die perfekte Ehe sein. Wenn ich helfen kann, wäre das wunderbar für mich. Es ist ein Traum, meine fünfte Königsklasse zu gewinnen und die erste für unseren Verein."

Ramos' Siegeswille ist legendär, aber nicht der einzige Grund für den Deal. Coach Mauricio Pochettino soll dem Transfer auch aus taktischen Gründen mehr als positiv gegenüberstehen. Denn er offenbart dem PSG-Trainier mehr Möglichkeiten in Bezug auf die Aufstellung.

Der Portugiese besitzt nun mit Marquinhos, Presnel Kimpembe und eben Sergio Ramos gleich drei Innenverteidiger auf Weltklasse-Niveau. Somit könnte PSG in der kommenden Spielzeit mit einer Dreierkette auflaufen, die bei Angriffen des Gegners zu einer Fünferkette umfunktioniert wird.