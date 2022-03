Paris Saint-Germain : So viel kostet Neymar PSG pro Spiel – Zukunftsentscheidung getroffen

Der Rekordwechsel von Neymar zu Paris Saint-Germain hat bisher nicht den erhofften Erfolg gebracht. In Spanien ist nun die unglaubliche Summe berechnet worden, die der Superstar pro Spiel kostet. Eine Trennung im Sommer soll dennoch kein Thema sein.

Im Sommer 2017 investierte Paris Saint-Germain die Rekordsumme von 222 Millionen Euro in den Neymar-Transfer. Aus dem Ziel, mit dem Superstar vorneweg die Champions League zu gewinnen, wurde bis heute nichts. Nach dem jüngsten Aus gegen Real Madrid im Achtelfinale geht der Henkelpott auch in dieser Saison an PSG vorbei.

Der Erwerb Neymars kommt den Parisern noch fünf Jahre danach teuer zu stehen. Laut der spanischen Digitalzeitung El Confidencial kostet der Superstar pro Spiel satte 2,7 Millionen Euro. Diese immense Summe ergibt sich aus der gezahlten Ablöse sowie den 150 Millionen Euro Gehalt, die der mittlerweile 30-Jährige über fünf Spielzeiten bezieht (30 Mio. Euro pro Saison).

