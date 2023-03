Sommerwechsel: Good vibes zwischen Lionel Messi und Al-Hilal

Die Zukunftsentscheidung von Lionel Messi ist ausstehend – und wird wohl noch einige Zeit auf sich warten lassen. Zeit für Spekulationen. In Saudi-Arabien könnte sich der Superstar zum Abschluss seiner Karriere noch mal richtig die Kasse vollmachen.

Während Kylian Mbappe bereits seinen Treueschwur an Paris Saint-Germain in die Welt getragen hat, steht der von Lionel Messi nach wie vor aus. Der Weltmeister lässt sich Zeit mit der Entscheidung, ob er seinen an der Seine auslaufenden Vertrag verlängern wird.

Dem 35-Jährigen bieten sich nämlich viele spannende Projekte, unter anderem in Saudi-Arabien. Nach Informationen des Transferreporters Rudy Galetti herrscht nach dem letzten Treffen zwischen Al-Hilal und Messis Entourage eine gute Stimmung.

Das Team Messi soll angetan davon sein, bei einem Wechsel der bestbezahlte Spieler aller Zeiten zu werden. Diese Stellung hat aktuell Cristiano Ronaldo (38, Al-Nasr) inne. Vereinbart zwischen Messi und Al-Hilal sei aber noch nichts, wobei auch das saudische Sportministerium bei der Verpflichtung eine Rolle einnehmen könnte.