Sonderbar: PSG lehnt Liga-Auszeichnung ab

Wie in der Bundesliga zeigen die Mannschaften in der Ligue 1 mit der Anzahl an Sternen auf dem Trikot an, wie viele Meisterschaften sie bereits gewonnen haben. Paris Saint-Germain wird sich am Saisonende mit großer Wahrscheinlichkeit seinen ersten Stern verdient haben. Der Klub will ihn aber gar nicht.