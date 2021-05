Paris Saint-Germain : Liebesbekenntnis: Julian Draxler erklärt Verlängerung bei PSG

Unter Pochettino kam Draxler wieder regelmäßiger zum Einsatz. In 25 Pflichtspielen unter dem Argentinier erzielte Draxler zwei Toren und bereitete sechs Treffer seiner Mitspieler vor. Daran will der deutsche Nationalspieler anknüpfen und damit in den kommenden drei Jahren seinen Teil zum Erfolg des Klubs beitragen.

Draxler verweist auf das Finale in der Champions League sowie das Halbfinale, das in dieser Saison gespielt wurde. Die PSG-Ambitionen sind Realität geworden, ein großer Titel allerdings nicht.

Im Coupe de France spielt PSG am Mittwoch (21.15 Uhr) das Finale gegen den AS Monaco aus. In der Liga haben die Pariser bei einem Punkt Rückstand auf den OSC Lille nur noch auf dem Papier Chancen, den Titel zu verteidigen. Am letzten Spieltag tritt PSG auswärts bei Stade Brest an (Sonntag, 21 Uhr).