Paris Saint-Germain : Wie der Vater, so der Sohn: Thiago und Mateo Messi spielen für PSG

Besonders für Thiago Messi war der Wechsel von Barcelona nach Paris sehr schwierig zu verdauen. Er ist glühender Barça-Fan und trat auch schon in der Juniorenauswahl der Katalanen als Goalgetter in Erscheinung. Ganz der Vater halt.

Der berühmte Papa ließ es sich nicht nehmen, seine Sprösslinge persönlich in der Nachwuchsabteilung seines neuen Klubs anzumelden. Während sein ältester Sohn Thiago mit seinen acht Jahren von nun an bei der U9 oder U10 mitspielt, trainiert der fünfjährige Mateo noch bei der U7.

Der Mundo Deportivo erklärte Lionel Messi einst, dass seine Söhne schon in jungen Jahren eine riesige Begeisterung für den Fußball zeigen würden. In seinen Barcelona-Zeiten besuchten sie ihn häufig am Trainingsgelände und fragten ihn nach verlorenen Spielen nach den Ursachen für die Niederlagen.