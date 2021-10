Paris Saint-Germain : Spektakuläre Wende: Wanda Nara macht PSG-Star Mauro Icardi eine Liebeserklärung

Wer sich an Boulevardgeschichten erfreut, kam in den letzten Tagen voll auf seine Kosten. Der öffentlich ausgetragene Ehestreit zwischen PSG-Star Mauro Icardi und Wanda Nara hat nun aber wohl die letzte Wendung genommen.

Es ist offenbar zur großen Versöhnung zwischen Wanda Nara und Mauro Icardi gekommen. Die Ehefrau des PSG-Profis macht ihrem Mann bei Instagram eine romantische Liebeserklärung.

"Nach dem, was passiert ist, war ich sehr verletzt. Jeden Tag bat ich Mauro um die Scheidung. Als er erkannte, dass es kein Zurück mehr gab, sagte er mir, dass wir so nicht weitermachen können und dass wir uns trennen sollten, wenn das der einzige Weg sei, um so viel Schmerz zu beenden", legt Wanda Nara offen, dass nicht mehr viel fehlte, um getrennte Wege zu gehen.