"Spielen nicht gut" : Kylian Mbappe: Seine Worte erhöhen den Druck auf Mauricio Pochettino

Im Auswärtsspiel gegen Girondins Bordeaux wurde es für Paris Saint-Germain am Ende noch mal richtig eng. Laut Kylian Mbappe ist die Mannschaft noch lange nicht am Maximum angekommen.

In der Ligue 1 geht es da noch einfacher von der Hand als in der Champions League. Nach 13 Spieltagen in Frankreich hat PSG satte zehn Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten RC Lens. In der Königsklasse kam das Team von Trainer Mauricio Pochettino zuletzt nicht über ein 2:2 gegen RB Leipzig hinaus und blamierte sich gleich am ersten Spieltag gegen den FC Brügge (1:1).