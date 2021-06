Paris Saint-Germain : Spurs-Comeback vom Tisch: Pochettino-Vertrag bei PSG verlängert

Wie die englische Zeitung The Telegraph in Erfahrung gebracht haben will, wurde der Vertrag vorzeitig bis 2023 verlängert. Sein ursprüngliches Arbeitspapier wäre in einem Jahr ausgelaufen.

Pochettino hatte Anfang Januar das Erbe von Thomas Tuchel im Pariser Prinzenpark angetreten. Die hohen Ziele der Vereinsoberen aus Qatar konnte Pochettino allerdings nicht erfüllen. In der Champions League schieden Superstar Neymar und Co. im Halbfinale gegen Manchester City aus.

Auch national verpasste PSG die Vorgaben. Erstmals seit 2017 wurde die Siegesserie der Hauptstädter wieder durchbrochen. Vor vier Jahren hatte Monaco die Meisterschaft eingefahren, nun schnappte sich der krasse Außenseiter OSC Lille den Titel in der Ligue 1.