Luis Suarez: "Wenn Neymar in Barcelona geblieben wäre, hätte er den Ballon d'Or gewonnen"

Saison-Aus! Neymar fehlt unter anderem gegen den FC Bayern

In seiner ersten Saison konnte Neymar den hohen Anforderungen in Paris noch gerecht werden. In 20 Ligapartien gelangen ihm 32 Torbeteiligungen. Mit PSG holte er zudem auf Anhieb das nationale Triple. Nur in der Champions League blieb der ganz große Coup aus.

Neymar fiel in den letzten Jahren aber zunehmend durch seine erhöhte Verletzungsanfälligkeit auf. Im Moment fehlt er seinem Team wegen einer Knöchelverletzung. Für Neymar ist die Saison vorzeitig beendet. Es ist seine vierte schwerwiegende Verletzung in knapp vier Jahren.