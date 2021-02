Paris Saint-Germain : Teenager-Promi: Xavi Simons feiert Profi-Debüt für PSG

Simons, dem in den Sozialen Netzwerken mehr als drei Millionen Menschen folgen, wurde im Sechzehntelfinale des Coupe de France gegen den Zweitligisten SM Caen in der 80. Spielminute eingewechselt.

Der nach Xavi Hernandez benannte Youngster kam für Julian Draxler in die Partie und zog im offensiven Mittelfeld seine Kreise. In den ersten 12 Profiminuten konnte der 17-Jährige sein großes Talent noch nicht nachweisen.

Xavi Simons (Vertrag bis 2022) wurde neun Jahre in der Jugendabteilung des FC Barcelona ausgebildet und galt als eines der größten Mittelfeld-Talente in La Masia. 2019 verließ er den Blaugrana-Nachwuchs in Richtung Paris Saint-Germain.