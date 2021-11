Paris Saint-Germain : Thierry Henry kann Kritik an Kylian Mbappe nicht nachvollziehen

Unveränderlich sind in den letzten Wochen Stimmen hochgekommen, die Kylian Mbappe kritisiert haben. Bisweilen für seine angebliche Arroganz, die er auf dem Platz auslebt. Andererseits für seinen internen Umgang mit den Wechselgerüchten im vergangenen Sommer.

"Es fällt mir schwer zu verstehen, warum er in Frankreich so sehr kritisiert wurde. Was zu Beginn der Saison passiert ist, hat mich geärgert, weil er sich immer professionell verhalten hat", nimmt Fußballlegende Thierry Henry Mbappe beim Journal du Dimanche in Schutz. "Wir sollten froh sein, dass wir einen Spieler haben, der unübertroffen ist."