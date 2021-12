Paris Saint-Germain : Messi-Wechsel kam für Thierry Henry vollkommen überraschend

Leo Messi hatte nach seinem Wechsel in diesem Sommer zu Paris Saint-Germain mit Anpassungsproblemen zu kämpfen. Einige Experten stritten bereits darüber, ob der Transfer nicht doch ein Fehler war. Ex-Messi-Mitspieler Thierry Henry schlägt nun ganz andere Töne an.

"Es ist richtig, Lionel Messi in der Ligue 1 zu sehen", stellte der Weltmeister von 1998 gegenüber dem Männermagazin GQ klar. Der frühere Topstürmer gibt allerdings auch zu, dass er nicht damit gerechnet hätte, den Argentinier in Frankreich spielen zu sehen. "Ich hätte nicht gedacht, dass es passieren würde. Ich hätte nie gedacht, dass er Barcelona verlassen würde."

Henry bringt Messis Wechsel mit der schlechten wirtschaftlichen Situation beim FC Barcelona in Verbindung und macht dem Weltfußballer wegen seiner finanziellen Ansprüche keineswegs Vorwürfe. "Aber was manchmal passiert, ist, dass du den Leuten jeden Tag Kaviar gibst und dann gibst du es ihnen nicht, also sagen sie, was ist los mit dir? Ich bin an Kaviar gewöhnt."