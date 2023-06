AC Mailand: Tritt Enfant terrible Mauro Icardi das Erbe von Zlatan Ibrahimovic an?

Der argentinische Topstürmer Mauro Icardi könnte seine Zelte demnächst wieder in der Metropole Mailand aufschlagen. Ganz sicher jedoch, das scheint ausgemacht zu sein, nicht für Inter Mailand, wo er einst bei Fans und Verantwortlichen in Ungnade fiel.

Nach einem Intermezzo bei Paris St. Germain, wurde er in die Türkei zu Galatasaray verliehen, wo Icardi zur alten Stärke zurückfand. 22 Tore in 24 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Ganz so, als habe sich das Enfant terrible, wieder auf das konzentriert, was er am besten kann, nämlich Tore zu schießen, und das aus fast jeder Lage.

Außerdem trat er auch als Vorbereiter auf und verhalf Galatasaray zum Gewinn der türkischen Meisterschaft. Die Galatasaray-Fans hatten sofort ihren Liebling ausgemacht, und Icardi, dem das eine oder andere Zuspätkommen im Training verziehen wurde, zahlte es mit Toren zurück.

Wanda Icardi posiert vor Mailänder Dom

Aber was wäre Icardi ohne seine Frau Wanda, die auch die Sportgazzetten in Italien und Frankreich mit Storys belieferte. Unlängst postete Wanda eine fast schon eindeutige Message mit Foto, sie selbst in aufreizender Pose vor dem Mailänder Dom. Dazu eine Sanduhr, die abläuft, und "Milan" in Buchstaben. Wenig später wurde der Beitrag jedoch wieder gelöscht. Dass der AC Milan einen schlagkräftigen Stürmer sucht, der Superstar Zlatan Ibrahimovic (Karriereende) beerbt, ist bekannt.