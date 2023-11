Irre Statistik: So wichtig ist Ousmane Dembele für PSG, obwohl er noch torlos ist

Ousmane Dembele (26) hat im Trikot von PSG noch kein einziges Pflichtspieltor erzielt. Der Flügelspieler führt dafür jedoch eine andere Kategorie weltweit an.

Für 50 Millionen Euro wechselte Ousmane Dembele im Sommer vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain. Rund drei Monate nach dem Transfer fällt bei einem Blick auf die nackten Zahlen noch keiner vom Stuhl: Kein Tor und vier Vorlagen hat der 26-Jährige bisher in 15 Pflichtspielen und 1.051 Minuten an Scoring-Output beigesteuert. Für einen Offensivspieler nicht gerade eine berauschende Bilanz.

Huldigungen von Luis Enirque und Xavi Hernandez

Luis Enrique (53) setzt trotzdem weiterhin voll auf den Franzosen: "Ich bin in Ousmanes Spiel verliebt und sehe kein Problem mit ihm", sagte der spanische Trainer vor einigen Wochen. Auch Xavi Hernandez (43) hielt zu seinem Amtsantritt in Barcelona, als Dembele besonders in der Kritik stand, eine Lobeshymne auf den ehemaligen Dortmunder: "Er kann der beste Spieler der Welt auf seiner Position sein."

Dembele spielt weltweit die meisten Torchancen heraus

Die ehemaligen spanischen Mittelfeldspieler haben mit ihrer Einschätzung über den Offensivstar trotz anhaltender Torflaute nicht ganz unrecht: Laut einem vom Scouting-Portal Wyscout erstellten Index ist Ousmane Dembele der Spieler mit den meisten kreierten Torchancen in den 33 Ligen, die in der Rangliste des CIES Football Observatory vertreten sind. Auf den Plätzen zwei bis fünf folgen dann Leroy Sane (27), Nico Williams (21), Kylian Mbappe (24) und Moussa Diaby (24).