PSG-Bosse wollen neuen Klub: Gespräche mit Tottenham - Liverpool eine Option?

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi traf sich Medienberichten zufolge in der vergangenen Woche mit Daniel Levy in London - Foto: / Getty Images

Die Eigentümer von Paris Saint-Germain haben offenbar Interesse an einer Beteiligung am englischen Traditionsverein Tottenham Hotspur. Es gab Medienberichten zufolge bereits ein Treffen in London.