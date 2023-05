Transfer-Sensation? Premier-League-Gigant in fortgeschrittenen Gesprächen mit Neymar

PSG will Neymar so schnell wie möglich loswerden - Foto: / Getty Images

Nachdem zuletzt die Anzeichen immer dichter wurden, dass Neymar Paris Saint-Germain in diesem Sommer tatsächlich verlassen wird, waren in der Fußballszene schnell Gedankengänge angestellt worden. Eigentlich kann ja nur ein finanziell äußerst gefestigter Klub den Superstar unter Vertrag nehmen, so die Vorstellungen.

Manchester United ist so einer. Laut einem Bericht der L'Equipe führen PSG und der englische Rekordmeister ernsthafte Gespräche über einen Neymar-Transfer. Demnach strecken mehrere Klubs aus der Premier League ihre Fühler aus, der Austausch mit United soll allerdings am weitesten fortgeschritten sein.

Erik ten Hag und die Seinen benötigen nur noch einen Punkt, um die Qualifikation für die Champions League unter Dach und Fach zu bringen. Damit wären zumindest schon mal die sportlichen Mindestanforderungen gegeben. Bei den zwei noch ausstehenden Heimspielen gegen Chelsea und Fulham sollte das kein ernsthaftes Problem sein.