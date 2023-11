Transfer-Überraschung bei Kylian Mbappe? "Etwas Großes" im Anflug

Der Journalist Jose Alvarez ließ in der TV-Sendung El Chiringuito am Wochenende aufhorchen, als er ein zeitnahes Update zu Mbappes Situation ankündigte. "In drei Wochen wird etwas Großes mit Mbappe passieren", kündigte der Spanier an, ohne Details zu verraten.

Er deutete allerdings an, dass es sich dabei um seinen forcierten Wechsel zu Real Madrid handeln könnte. "Mbappe will in der nächsten Saison nur für Real Madrid spielen. Eine Vertragsverlängerung bei PSG ist nicht Teil des Plans", ist sich Alvarez sicher.

Real Madrid: Interesse an Kylian Mbappe angeblich abgekühlt

Diese Enthüllung beißt sich indes mit den Medienberichten über Mbappe aus den vergangenen Wochen. Demzufolge sei Real Madrid inzwischen vorerst vom Franzosen abgerückt, nachdem dieser den Spaniern in der Vergangenheit mehrmals einen Korb gegeben hatte.

Alvarez besteht aber trotz dieser Meldungen darauf, dass Mbappe in Gedanken längst in Madrid weilt. "Er legt seine Zukunft in die Hände von Florentino Perez (Reals Vereinspräsident, Anm. d. Red.). Mbappe hat sich sogar schon ein Haus in Madrid gekauft. Er glaubt, dass der Sommer 2024 der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel zu Real Madrid ist", beharrte der Iberer.

Mbappes Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft im kommenden Sommer aus. Er darf somit ab Januar mit anderen Vereinen in Verhandlungen treten. PSG hofft dennoch weiterhin, den Superstar noch von einem Verbleib überzeugen zu können.

Verwendete Quellen

sport.de