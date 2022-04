Trotz Königsklassen-Enttäuschung: Marquinhos will PSG nicht verlassen

Paris Saint-Germain hat den großen Wurf in der Champions League verpasst. Wieder einmal. Abwehrchef Marquinhos (27, Vertrag bis 2024) will dem französischen Meister dennoch treu bleiben.

"Nein, ich will nicht gehen", stellte der brasilianische Nationalspieler im Interview mit Canal Football Club klar. "Mein Wunsch ist zu bleiben. Wir wissen, wie es im Fußball läuft – solange man Leistung bringt und gut spielt, kann man den Wunsch haben, zu bleiben."

Marquinhos war 2013 für mehr als 30 Millionen Euro vom AS Rom in den Prinzenpark gewechselt. Zuvor hatte auch der FC Barcelona Interesse gezeigt, angesichts der finanziellen Eckdaten aber abgewunken. Dem geplatzten Wechsel in die Primera Division scheint Marquinhos nicht nachzutrauern.