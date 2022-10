Trotz Fehde: Neymar bestärkt Kylian Mbappe vor Elfmeter

"Kylian Mbappe ist nicht zufrieden bei Paris Saint-Germain, die aktuelle Situation ist wirklich angespannt. Er will den Klub so schnell wie möglich verlassen", schrieb der stets gut informierte Journalist Fabrizio Romano diesbezüglich auf Twitter.

Als Mbappe im Match gegen Benfica in der 39. Minute zum Elfmeter schritt, rief ihm Neymar von Weitem Mut zu. Die beiden Alphatiere gerieten in der Vergangenheit häufiger vor der Ausführung eines Strafstoßes aneinander. Neymar hat Mbappe inzwischen aber als etatmäßigen Elfmeterschützen akzeptiert.

PSG ist verständlicherweise überhaupt nicht an einem Verkauf Mbappes interessiert. Die Verantwortlichen setzten in den letzten Monaten alle Hebel in Bewegung, um den amtierenden Weltmeister von einer Vertragsverlängerung bis 2025 zu überzeugen. Die im Mai erfolgte Unterschrift bescherte dem Angreifer neben einem Signing Bonus in Höhe von 125 Mio. Euro ein Jahresgehalt über 80 Mio. Euro.