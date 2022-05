PSG: Übernimmt Jogi Löw die Nachfolge von Pochettino?

Motta war viele Jahre Spiele in Paris und hat in der Vergangenheit bereits die U19 trainiert. Seit einem Jahr steht er beim italienischen Erstligisten Spezia Calcio unter Vertrag, mit dem er wahrscheinlich den Klassenerhalt in der Serie A erreichen wird.