Paris Saint-Germain : "Dumme Dinge": Schwere Vorwürfe gegen Partyhengst Neymar

Neymar sei zudem "weniger effizient" als früher, liege an Gewicht zu und führe "keinen richtigen Lebensstil", so der französische Ex-Nationalspieler (13 Länderspiele): "Wenn Sie über 30 Jahre alt sind, ist die Genesung nicht wie mit 25. Wenn du dumme Dinge tust, setzt du damit alles aufs Spiel.

"Das ist inakzeptabel von Seiten des Vereins", so der 43-Jährige. "Ich gebe dem Sportdirektor die Schuld, weil er sportlich das Sagen hat. Er entscheidet alles und er hat ihm erlaubt, in Brasilien zu bleiben." Dies sei unfassbar.

Neymar laboriert derzeit an den Folgen einer Knöchelverletzung, die er sich Ende November gegen Rekordmeister AS Saint-Etienne zugezogen hat. Trotz Krücken ließ es sich der Brasilianer nicht nehmen, es in seiner brasilianischen Heimat an Silvester richtig krachen zu lassen. In der Privat-Disko seiner Villa stieg eine Party. Auf Instagram postete der Ex-Barça-Superstar einige Videos der Sause, die drei Tage gedauert haben soll.