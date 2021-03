Paris Saint-Germain : Vertragspoker: Kylian Mbappe lässt PSG zappeln

Es ist zumindest nicht so, dass die Machthaber an der Seine nicht offen für eine Zukunft mit Mbappe werben würden. "PSG kann Mbappe alles geben, um glücklich zu sein. Ich denke, dies ist ein Thema, das bald gelöst sein wird", sagte unlängst Trainer Mauricio Pochettino.

Vor PSG-Wechsel: So ärgerte Ronaldinho seinen Ex-Klub

Und da wären dann ja auch noch die anhaltenden Gerüchte um das Interesse von Real Madrid, das den 22-Jährigen trotz arger finanzieller Schieflage im kommenden Sommer unbedingt unter Vertrag nehmen möchte. So wird es zumindest in schöner Regelmäßigkeit in spanischen Sportzeitungen niedergeschrieben.

Den Druck auf Mbappe zu erhöhen würde sich laut L'EQUIPE nicht gerade positiv auf die Vertragsgespräche auswirken. Das Pariser Nervenkostüm wird in den nächsten Wochen wohl noch einiges aushalten müssen. Dass PSG mit Mbappe ohne Verlängerung gemeinsam das letzte Vertragsjahr angehen wird, ist hingegen ziemlich unwahrscheinlich.