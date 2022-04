Verwirrung über von Katar geplanten PSG-Verkauf

Die sattsam bekannte Dominanz von Paris Saint-Germain im französischen Fußball ist schon lange nicht mehr das, was sich das finanzstarke Katar erwartet. Internationale Erfolge sollen her, werden sich nach dem Aus in der Champions League aber auch in dieser Saison nicht einstellen.

Das umstrittene wie fantasiereiche spanische TV-Format El Chiringuito de Jugones berichtet, dass Katar darüber entschieden hat, PSG nach der bevorstehenden Winterweltmeisterschaft im eigenen Land zu verkaufen. Zahlen oder Ähnliches werden nicht bekannt.