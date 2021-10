Paris Saint-Germain : "Verwöhnter Bengel": Schwere Vorwürfe gegen Neymar

"Er ist ein großartiger Spieler, das kann niemand bestreiten. Aber er ist ein verwöhnter Bengel geworden, der alle herumkommandiert", wettert Cisse laut Le Parisien in Richtung Neymar. Der ehemalige Profi lässt aber ebenso keine Zweifel an der fußballerischen Klasse des Brasilianers aufkommen.

Neymar kommt in der laufenden Saison auf sieben Pflichtspiele mit nur einem Tor und lediglich zwei Vorlagen. "In Paris", so Cisse weiter, "haben sie ihm die Schlüssel in die Hand gedrückt und ihn machen lassen, was er wollte."