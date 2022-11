Kylian Mbappe: Bruder Ethan (15) trainiert mit PSG-Stars

Kylian Mbappe sicherte sich bei seiner Vertragsverlängerung ein Mitspracherecht in Personalfragen - Foto: / Getty Images

Auf den ersten Blick wirkt es so, als wollten die Klubbosse ihren wechselwilligen Superstar mit Ethans Beförderung besänftigen. Ganz nüchtern betrachtet ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Coach Christophe Galtier (56) standen unter der Woche nicht alle Profis zur Verfügung.

In dieser Woche durfte Ethan, der als großes Talent im Nachwuchsbereich angesehen wird, mit den PSG-Profis trainieren. Bruder Kylian Mbappe (23) ist das Aushängeschild des Vereins ist und darf durch seinen neuen Vertrag Personalentscheidungen beeinflussen.

Der Ausflug zu den Profis könnte für Ethan und Co. demnächst schon wiederholt werden. In der WM-Zeit fehlen Galtier abermals etliche Stammkräfte. Die zurückgelassenen Spieler müssen allerdings weiterhin betreut werden. Eine Chance für die Jugend, die auf diesem Wege einen Fuß in die Tür bekommt. Mit Kylians Empfehlung wird Ethan sicherlich auch wieder unter den Auserwählten sein.