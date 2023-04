Völlig irre! Al-Hilal bietet Lionel Messi Rekordgehalt – 400 Millionen jährlich

Barça will Lionel Messi eigentlich zurück - Foto: / Getty Images

Lionel Messi beherrscht in diesen Tagen wieder mal die Schlagzeilen. Sein Aus bei Paris Saint-Germain soll verschiedenen Medienberichten zufolge beschlossene Sache sein, der FC Barcelona ist sich bezüglich einer Rückkehr ziemlich sicher. Jetzt kommt der saudische Klub Al-Hilal mit einem historischen Angebot um die Ecke.

Für Messi kommt ein Wechsel nach Saudi-Arabien trotz des nie dagewesenen Salärs aber offenbar nicht infrage. Die Priorität des 35-Jährigen sei es, weiter in Europa zu spielen – mindestens bis zur Copa America 2024. Bleibt also fast nur noch eine Rückkehr zum FC Barcelona.

Wer gedacht hätte, das neue Gehalt von Cristiano Ronaldo wäre an Absurdität nicht zu überbieten, der irrt gewaltig. Al-Hilal, der saudische Erzrivale von Ronaldos Klub Al-Nassr, ist mit einem Angebot auf Lionel Messi zugekommen, das für immer unerreichbar sein dürfte.

PSG bietet Lionel Messi nun doch selbes Gehalt

Paris Saint-Germain soll Messi für eine Verlängerung der auslaufenden Zusammenarbeit inzwischen zwar dasselbe Gehalt bieten, also etwa 41 Millionen Euro. Grünes Licht für eine Ausweitung des Kontrakts gebe es allerdings nicht.

Barça dagegen prüft alle Möglichkeiten, um Messi schnellstmöglich ein Angebot unterbreiten zu können. Die Blaugrana müssen wie PSG aber erst mal sämtliche Kosten senken und Spieler verkaufen, um bei La Pulga handlungsfähig zu sein.

"Es ist etwas Natürliches und Einfaches. Es ist wie wenn man verliebt ist und den Kontakt verliert. Man ist immer noch verliebt und kämpft darum, diese Beziehung wiederherzustellen", schob Barça Vizepräsident Rafa Yuste die Messi-Debatte an. "Wir sind in Messi verliebt und ich bin sicher, dass Leo auch in Barça und Barcelona verliebt ist. Das Schicksal ist weise."

