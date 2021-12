Paris Saint-Germain : Von wegen Egoist: Kylian Mbappe verzichtete für Messi auf Hattrick

Beim 4:1-Erfolg gegen den FC Brügge legte Kylian Mbappe los wie die Feuerwehr. Der Franzose schoss Paris Saint-Germain in den ersten sieben Minuten mit 2:0 in Front und hätte später seinen Hattrick perfekt machen können. Für Teamkollege Messi nahm er jedoch Abstand von diesem Vorhaben.

"Wir werden Lionel Messi brauchen", erklärte der Nationalspieler im Anschluss an die Begegnung. In der wichtigen Saisonphase ist der Argentinier ein entscheidender Faktor. "Zu diesen Spielen muss er selbstbewusst sein. Es ist gut für ihn, dass er mit zwei Toren abschließt, aber es ist auch gut für uns für die Zukunft."

Messi hatte nach seiner Ankunft in Paris zunächst mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. In der Ligue 1 reichte es in neun Partien nur zu einem Treffer. Ganz anders Mbappe: Der 22-Jährige überzeugte in seinen 22 Einsätzen mit elf Toren und 12 Vorlagen. Der Angreifer stellt sich dabei ganz in den Dienst der Mannschaft.