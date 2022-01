Paris Saint-Germain : Vor dem Kracher gegen Real Madrid: Sergio Ramos schon wieder verletzt

In drei Wochen begegnen sich Paris Saint-Germain und Real Madrid zum Duell der Giganten in der Champions League. Sorge bereitet nun Sergio Ramos, der schon wieder mit einer Verletzung zu kämpfen hat.

Wird Sergio Ramos Paris Saint-Germain schon wieder über einen längeren Zeitraum nicht zur Verfügung stehen? Wie die Zeitung Le Parisien berichtet, musste der Innenverteidiger das Training aufgrund von muskulären Problemen vorzeitig beenden. Die Schwere der Verletzung ist Stand jetzt nicht bekannt.

Eine Nachricht, die PSG überhaupt nicht in den Kram passt. Nach seinem Sommerwechsel an die Seine absolvierte Ramos verletzungsbedingt erst fünf Pflichtspiele. Für den 35-Jährigen könnte es ganz bitter kommen, schließlich trifft er in drei Wochen im Achtelfinale der Champions League auf seinen Herzensklub Real Madrid.