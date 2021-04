Paris Saint-Germain : Was wird aus Moise Kean? Carlo Ancelotti bezieht Stellung

Moise Kean (21) hat sich bei seiner Leihe an Paris Saint-Germain ins Rampenlicht gespielt. Mehrere Top-Klubs interessieren sich für den Mittelstürmer, dessen Transferrechte beim FC Everton liegen. Toffees-Cheftrainer Carlo Ancelotti (61) spricht nun über die Zukunft seines Landsmanns.

Der FC Everton ist offenbar bereit, Moise Kean im kommenden Sommer endgültig abzugeben. "Wenn PSG ihn gerne fest verpflichten möchte, dann müssen sie Verhandlungen mit uns führen", sagte Everton-Teammanager Carlo Ancelotti.

Kean ist seit dem vergangenen Sommer an Paris Saint-Germain verliehen. Während er für die Toffees kaum getroffen hatte, dreht er bei PSG auf (18 Tore in 38 Spielen). Sportdirektor Leonardo soll an einer dauerhaften Verpflichtung Keans interessiert sein.