Paris Saint-Germain : Wechsel zu Real Madrid: Vinicius Junior empfängt Kylian Mbappe mit offenen Armen

Real Madrid sieht in Kylian Mbappe den kommenden Superstar, der den Rekordmeister wieder zu altem Glanz verhelfen soll. Vinicius Junior hätte absolut nichts dagegen, schon bald Mbappes Vorarbeit erledigen zu dürfen.

Vinicius Junior sieht sich in seinen Gedanken wohl schon an der Seite von Kylian Mbappe. Wechselt der Franzose wie von Real Madrid geplant spätestens im kommenden Sommer an die Concha Espina, wäre vor allem Vinicius' Begeisterung außerordentlich groß.

"Jeder Spieler will mit Kylian Mbappe zusammenspielen", sagt Vinicius Esporte Interativo bei TNT Sports. "Er ist ein großartiger Spieler, wie es Cristiano Ronaldo und Lionel Messi waren. Er repräsentiert die neue Generation, die für viele Jahre bleiben wird."