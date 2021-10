Paris Saint-Germain : Wechseltheater um Kylian Mbappe: Mutter will, dass er PSG verlässt

Es war alles bereitet für den Last-Minute-Wechsel von Kylian Mbappe zu Real Madrid. Letztendlich kam dieser allerdings nicht zustande. Fayza Lamari wollte, dass ihr Filius Paris Saint-Germain verlässt. Die Schuld an der zuletzt aufgeheizten Stimmung will sich Mbappes Mutter allerdings nicht zuschieben lassen.

Fayza Lamari hat in einem Interview mit der Pariser Tageszeitung Le Parisien nochmals betont, dass es allein Kylian Mbappe ist, der über seine Zukunft entscheidet. "Der Vater wollte, dass er bleibt. Ich als Mutter und unsere Anwältin wollten, dass er geht. Keiner von uns dreien entscheidet das. Wenn Kylian etwas will, egal was wir wollen, wird er es tun", erläutert Lamari.

Lamari vertritt gemeinsam mit Kylians Vater Wilfrid Mbappe und der Anwältin Delphine Verheyden die Interessen des Superstars. Es sei leicht, nun ihr die Schuld zu geben für all das, was in den letzten Wochen passiert sei, meint Lamari. "Er ist nicht weggegangen, er ist bei PSG und er ist glücklich darüber."