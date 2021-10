"Das muss bestraft werden" : Wegen Kylian Mbappe: PSG-Manager stinksauer auf Real Madrid

Im Sommer wäre es beinahe zu einem weiteren Mega-Transfer gekommen. Real Madrid hatte bis zuletzt versucht, Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain loszueisen. Ein Wechsel scheiterte aber an den Klubverantwortlichen der Pariser, die den Spaniern respektloses Verhalten vorwerfen.

Am Rande des diesjährigen Festival dello Sport in Trient echauffierte sich PSG-Sportdirektor Leonardo nach wie vor über das Verhalten der Königlichen. "Madrid streitet es zwar ab, aber ich denke, dass Real Madrid schon lange daran arbeitet, Mbappe zu verpflichten", so der Manager

Der Brasilianer fordert die zuständigen Verbände zum Handeln auf. "Seit zwei Jahren sprechen sie öffentlich über Mbappe. Der Trainer, die Klubführung, Real Madrids Spieler sprechen über Kylian. Ich denke, das ist Teil ihrer Plans. Das muss bestraft werden."