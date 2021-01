Paris Saint-Germain : Wegen Sergio Ramos: PSG-Boss meldet sich bei Florentino Perez

Paris Saint-Germain soll Sergio Ramos (34) eine Multi-Millionen-Offerte vorgelegt haben. So wurde es in den vergangenen Tagen in der Gerüchteküche verbreitet. Nasser Al-Khelaifi hat zum Hörer gegriffen und seinen Funktionärskollegen Florentino Perez angerufen.