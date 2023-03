Weltmeister fordert Lionel Messi zu Atletico-Wechsel auf

Rodrigo de Paul gewann Ende letzten Jahres gemeinsam mit Messi die Weltmeisterschaft in Katar. Der Argentinier würde es offenbar begrüßen, zukünftig auch auf Vereinsebene mit seinem Landsmann auf Titeljagd zu gehen.

"Messi soll hierherkommen (zu Atletico Madrid; Anm. d. Red.). Wir werden Angelito (Angel Correa; Anm. d. Red.) sagen, dass er ihm die 10 geben soll und wir werden eine Wohnung im Zentrum von Madrid suchen", skizzierte de Paul seine Wunschvorstellung dem Radionetzwerk Cadena SER.

Der zentrale Mittelfeldspieler, der selbst erst 2021 zu Atleti gewechselt war, sprach anschließend in den höchsten Tönen von Messi. "Man lebt immer mit der Überraschung, was er als Nächstes tun wird und man versteht es nie ganz. Er ist ein Außerirdischer", so der Mittelfeld-Abräumer.