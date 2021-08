Paris Saint-Germain : "Wer hätte das gedacht?" Sergio Ramos twittert an Lionel Messi

In Diensten von Real Madrid und dem FC Barcelona waren Sergio Ramos und Lionel Messi über viele Jahre erbitterte Konkurrenten. In Zukunft laufen sie Seite an Seite für Paris Saint-Germain auf. Ein Umstand, mit dem Ramos niemals gerechnet hätte.