Wie Neymar: Lionel Messi schwänzt PSG-Feier

Messi lief 17 Jahre lang für den FC Barcelona auf und avancierte in dieser Zeit zum Rekordtorschützen der Blaugrana. 2021 verließ er den wirtschaftlich angeschlagenen Klub und wechselte nach Paris, wo sein Vertrag in den kommenden Wochen ausläuft.

Wie unter anderem der italienische Journalist Fabrizio Romano berichtete, wurde Messi am Samstag bei einem Coldplay-Konzert in Barcelona gesichtet. Einige Barça-Fans erkannten ihr Idol schließlich und feierten ihn minutenlang mit Sprechchören.

Neymar lässt PSG-Party ebenfalls sausen

Lionel Messi war jedoch nicht der einzige PSG-Star, der der Meisterschaftsfeier fernblieb. Kumpel Neymar (31) zog es nach Bild-Informationen vor, am Samstag für ein Poker-Event nach Monaco zu reisen. In Monte Carlo machte am zurückliegenden Wochenende die Formel 1 Halt, was sich der Brasilianer offenbar aus nächster Nähe ansehen wollte.

Neymars Zeit bei Paris Saint-Germain soll sich angeblich dem Ende zuneigen, weshalb er wohl nicht mehr so viel Wert auf sein Standing innerhalb der Mannschaft legt. Zuletzt wurde vermeldet, dass Manchester United reges Interesse am Stürmer zeigt.

Verwendete Quellen

thesun.co.uk