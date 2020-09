Draxler und Co. : Paris Saint-Germain will drei Stars zu Geld machen

Bei Paris Saint-Germain könnten sich bis zum Ende des Transfermarkts am 5. Oktober noch einige Kader-Verschiebungen ergeben. Von der Aufgebotsliste gestrichen werden soll nun auch Thilo Kehrer.

Im Zuge des Financial Fairplay benötigt Paris Saint-Germain allein 60 Millionen Euro, um die Gewinn- und Verlustrechnung auszugleichen, schreibt die L'EQUIPE.

Der L'EQUIPE zufolge will PSG mit Julian Draxler, Idrissa Gueye und Thilo Kehrer drei Akteure noch bis zum 5. Oktober versilbern. Um Draxler haben sich schon häufiger Spekulationen ergeben. Der ehemalige Schalker denkt bisher aber nicht an einen Wechsel – kein Wunder bei einem Vertrag, der ihm 370.000 Euro netto pro Monat garantiert.

Dem Journalisten Nobel Arustamyan zufolge signalisiert inzwischen auch Zenit St. Petersburg Interesse an Draxler. Zuvor waren zahlreiche Bundesligisten (u. a. Hertha BSC) sowie Premier-League-Aufsteiger Leeds United genannt worden. Auch Lazio Rom soll seine Fühler ausstrecken.

Sechser Gueye war erst im Sommer vorigen Jahres für 30 Millionen Euro Ablöse vom FC Everton an die Seine gekommen. In drei von vier Ligaspielen hatte Thomas Tuchel auf den Senegalesen in seiner Startelf gesetzt.

Neu unter den Abschiedskandidaten ist Kehrer, der in den letzten zwei Ligue-1-Partien nicht mehr im Kader aufgeboten wurde. Angesichts seines noch bis 2023 datierten Vertrags wird sich Kehrer inmitten der Coronakrise aber wohl kaum ein Klub leisten können.