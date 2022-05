Paris Saint-Germain Zerwürfnis mit Mbappe? Neymar soll PSG im Sommer verlassen!

Wie die L'Equipe berichtet, handelt es sich bei diesem Spieler um Neymar. Der Angreifer baute in den letzten Jahren immer mehr ab, was mitunter auf seine zahlreichen Verletzungen zurückzuführen ist.

In der abgelaufenen Saison ging er im Star-Ensemble beinahe schon unter. Selbst Neuzugang Lionel Messi, der nach 21 Jahren in Barcelona mit Anpassungsproblemen an Land und Liga zu kämpfen hatte, fiel positiver auf.

Neymars Aus könnte zudem im angeblich schlechten Verhältnis zu Kylian Mbappe begründet sein. Die einstigen Freunde haben sich mittlerweile entzweit. Mbappe reißt dem Bericht zufolge beispielsweise offen Witze über seinen einst so geschätzten Teamkameraden.