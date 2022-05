Ligue 1 Zinedine Zidane erteilt PSG eine Absage

Paris Saint-Germain steht in diesem Sommer vor einem großen Umbruch, zumindest auf den Entscheiderpositionen. Zinedine Zidane hat schon mal ausgeschlossen, den Klub zu übernehmen.

Zinedine Zidane hat kein Interesse daran, bei Paris Saint-Germain wieder in den Trainerjob einzusteigen. Nach Informationen des französischen Fußballprogramms Telefoot könnte der aktuell vereinslose Übungsleiter an der Seine übernehmen, lehnt diese Möglichkeit aber ab – und soll den Offiziellen abgesagt haben.

In Paris stehen in diesem Sommer schwerwiegende Veränderungen an. Mauricio Pochettino soll aus dem Traineramt gehoben werden, Sportchef Leonardo ist Medienberichten zufolge ebenfalls von seinen Aufgaben entbunden worden. Ihm nachfolgen soll der Portugiese Luis Campos.

Nachdem der designierte neue Sportchef seine Meinung über Pochettino eingeholt hat, dürfte sich auch die Trainerpersonalie ziemlich schnell klären. Zidane gilt seit Längerem als Pariser Wunschlösung, der 49-Jährige möchte ab dem kommenden Jahr aber lieber die französische Nationalmannschaft übernehmen.